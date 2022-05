Planos de saúde: a luz no fim do túnel da Hapvida após cair 20% em um dia

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 17 de maio.

A operadora de saúde Hapvida derreteu quase 20% somente no pregão desta terça-feira, 17, da bolsa de valores. O resultado trimestral da empresa contou pela primeira vez com os números da Notredame Intermédica, que foi incorporada à Hapvida recentemente, e foi bem abaixo da expectativa do mercado. O prejuízo de 181 milhões de reais no período foi refletido nas ações, mas, para as grandes casas de análise, há uma luz no fim do túnel. A leitura é de que a fase atual é transitória e que as sinergias entre as duas empresas devem aparecer nos próximos meses. Além disso, o setor conta com um reajuste dos planos de saúde que contemple a disparada da inflação nos últimos meses. Ou seja, prepare o bolso. Os planos de saúde são o assunto do VEJA Mercado.

