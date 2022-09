A relação entre Auxílio Brasil e Copa do Mundo para o setor de cervejas

A produção de cerveja no Brasil no último mês de julho foi 5% maior em relação ao igual período de 2021 e também ultrapassou em 5% o mês de julho de 2019, antes da pandemia. Os bons números aumentam a expectativa do setor para o segundo semestre, quando o efeito do aumento das parcelas do Auxílio Brasil será sentido na economia e a Copa do Mundo fora de época será realizada. “Observamos que as cervejeiras e as empresas de embalagens estão otimistas observando o aumento de estímulos pelo governo em um ano eleitoral e o impacto positivo da Copa do Mundo”, escreve o Credit Suisse. “A perspectiva de preços é favorável para as empresas, uma vez aumentaram à medida que a indústria procura compensar as pressões de custo de insumos”, finalizam. Por volta de 13h, as ações da Ambev subiam 2%.

