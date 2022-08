A “recuperação sólida” da empresa que explode 16% na bolsa em um dia

A Hapvida reportou lucro líquido ajustado de 241 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, número 11% menor que o anotado no mesmo período de 2021, mas que agradou, e muito, o mercado financeiro. O grande destaque ficou por conta das 139 mil adições líquidas da carteira de planos de saúde, número acima da projeção de 90 mil adições do Itaú BBA e que reverteu a tendência negativa nos últimos trimestres. “Além disso, vale destacar que as aquisições da HB, Smile e Plamed ainda não foram fechadas, e deverão acrescentar mais 209 mil beneficiários à carteira de planos de saúde da empresa”, lembraram os analistas da XP.

Para a equipe do Itaú BBA, a Hapvida conseguiu superar seus pares no setor de planos de saúde. “Após um início de ano desafiador, quando foi afetada por uma combinação de custos mais elevados relacionados à pandemia, ajustes negativos de preços para planos individuais e ajustes de portfólio após suas aquisições, os resultados do segundo trimestre da Hapvida marcaram uma recuperação sólida da companhia”, escreveram os analistas do Itaú BBA. “Apesar de ainda não ter implementado alguns aumentos de preços, a empresa superou a indústria de planos de saúde”, finalizaram, recomendando a compra do papel. Por volta das 13h, os papéis da Hapvida negociavam em forte alta de 16% na bolsa, mas ainda acumulam perdas de 26% em 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter