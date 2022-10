A reação paralela dos investidores à renúncia de Liz Truss

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

20 out 2022, 10h26

O mandato mais curto da história. Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra britânica apenas 45 dias depois de assumir o posto. O mandato foi marcado por polêmicas e por um controverso projeto de 45 bilhões de libras em cortes de impostos que foi extremamente mal visto pelo mercado financeiro. As bolsas europeias derreteram, o pessimismo chegou até ao Brasil e a libra esterlina ficou bem próxima da paridade com o dólar americano. Depois da chegada de Jeremy Hunt, novo ministro das Finanças que prometeu rever praticamente todos os pontos do projeto, o clima mudou, mas a desconfiança permaneceu entre os investidores.

O FTSE 100, principal índice acionário da bolsa de Londres, negociava em leve alta na manhã desta quarta-feira, 20, e virou para o negativo depois da renúncia de Truss, mas sem anotar grandes perdas. Por volta de 10h30, o índice recuava 0,2%. Já a libra negociava em alta frente ao dólar, mas diminuiu seus ganhos e subia 0,4%, cotada a 1,13 dólares. A espera agora é pelos próximos passos e a definição de um novo nome para um dos mais importantes cargos da Europa.

