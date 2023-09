A razão pelo tombo de 30% da Casas Bahia e o fantasma Americanas

As ações do Grupo Casas Bahia, antiga Via Varejo, desabam 30% por volta das 11h desta quinta-feira, 14. A varejista decepcionou o mercado ao não conseguir levantar o capital desejado em sua nova emissão de ações. A Casas Bahia jorrou 2,3 bilhões de novas ações na bolsa de valores a um preço de 80 centavos por papel. A companhia levantou 623 milhões de reais, mas ansiava arrecadar 1 bilhão de reais na operação. As ações da empresa são comercializadas no pregão desta quinta a 79 centavos cada. Para se ter uma ideia, as ações estão em patamares mais baixos que as da Americanas nesta manhã, negociadas a 90 centavos por papel. Esta, em processo de recuperação e com 50 bilhões de reais em dívidas.

Siga o Radar Econômico no Twitter