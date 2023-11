A proposta dos bancos para limitar juros do cartão de crédito

Assunto caro ao governo, a proposta de limitação dos juros do rotativo do cartão de crédito deverá ser apresentada por entidades financeiras até 3 de janeiro. “Não temos pressa”, diz um alto executivo que participa das discussões. Uma proposta preliminar sugere um período de transição, limitando o parcelamento sem juros a nove vezes e reduzindo os juros do rotativo a 12% ao mês. Após isso, o parcelamento sem juros seria limitado a seis vezes e os juros no rotativo a 8% ao mês.