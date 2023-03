A primeira reação da bolsa à guinada na economia americana

VEJA Mercado em vídeo | 22 de março.

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumentou os juros dos EUA em 0,25 ponto percentual. O movimento representa uma guinada na economia americana porque a entidade decidiu reduzir a magnitude das altas de juros em razão da crise dos bancos. A expectativa dos investidores é por um novo aumento de 0,25 ponto percentual antes da conclusão do pesado aperto monetário do país. A primeira reação da bolsa de valores ao anúncio e a vertiginosa queda na cotação do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 22.

