A primeira prova de fogo da nova diretoria da Petrobras frente à gasolina

VEJA Mercado em vídeo | 3 de abril.

A Petrobras terá a sua primeira prova de fogo frente aos preços dos combustíveis. Os preços do petróleo disparam no mercado internacional em razão de um repentino corte na produção global da commodity anunciado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Os analistas do banco americano Goldman Sachs enxergam a possibilidade de o petróleo voltar a ultrapassar a marca dos 100 dólares por barril em 2024. A pressão que a Petrobras deve sofrer para reajustar a gasolina e as alternativas estudadas pela estatal são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 3.

Siga o Radar Econômico no Twitter