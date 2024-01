A preocupação dos bancos com Renan e a CPI da Braskem

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os cinco bancos credores da Novonor, antiga Odebrecht, que receberam as ações da Braskem como garantia de empréstimos à empresa veem com péssimos olhos a possível instalação de uma CPI que investiguem a atuação da Braskem em Maceió. Os credores avaliam que o “espetáculo” que o senador Renan Calheiros (MBD-AL) quer promover irá desvalorizar as ações da empresa — e diminuir os créditos dos bancos.