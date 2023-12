A operação mais lucrativa da Unidas — e não é o aluguel de carros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Unidas está sob nova direção e com um novo foco de atuação. A marca e uma parte da operação foram compradas pela gestora canadense Brookfield por 3,6 bilhões de reais após determinação do Cade. A Localiza comprou ativos da Unidas e o órgão exigiu que a companhia se desfizesse de algumas lojas e de parte da frota para evitar uma concentração de mercado. A gestora já administrava a Ouro Verde e juntou as duas companhias em uma só. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o presidente da “nova Unidas”, Cláudio Zattar, afirmou que a operação da Ouro Verde, que faz a gestão de frotas para empresas, é mais rentável que a locação tradicional de veículos. “Neste momento, a gestão de frotas é mais rentável que o aluguel. Ambos são lucrativos, mas se eu tivesse que alocar capital em um só, o segmento de gestão e terceirização de pesados e leves predomina e está indo muito bem”, disse.

Siga o Radar Econômico no Twitter