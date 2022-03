A nova ameaça de Putin à Europa que fez o preço do petróleo disparar

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 23 de março.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira que não vai mais vender petróleo e gás em dólar e euro para a Europa e os Estados Unidos. O novo capítulo da guerra fez o petróleo disparar e as bolsas europeias e americanas caírem, mas o Ibovespa subiu depois de uma notícia que animou os investidores. Confira os destaques do dia no mercado financeiro em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

