A notícia da China que piorou o humor e fez Vale cair em dia de estresse

Os casos de Covid-19 voltaram a subir na China e deixaram o mercado em alerta para novos lockdowns no país logo depois do início do relaxamento das medidas de combate ao contágio pelo vírus. No último domingo, 13, foram registrados 51 casos em Pequim, contra uma média na casa de um dígito na última semana. No país, foram 137 casos, o que já fez as autoridades reverem alguns planos. A reabertura das escolas prevista para esta segunda-feira, 13, foi atrasada em Pequim, e as refeições em restaurantes foram suspensas em Xangai. O resultado foi uma queda de pouco mais de 3% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao, a 135 dólares a tonelada, em um dia já marcado pelo estresse nos mercados em função da “superquarta” de juros. Às 15h30, o Ibovespa caía 2,27%, enquanto as ações da Vale derrapavam 3,33%.

