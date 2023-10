A mudança no estatuto da Petrobras que provoca tombo de 4% nas ações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 23 out 2023, 16h39 - Publicado em 23 out 2023, 12h30

A Petrobras publicou um fato relevante nesta segunda-feira, 23, em que sugere mudanças significativas em seu estatuto social. A empresa pretende excluir vedações para a indicação de membros da alta administração e do conselho fiscal. Em outras palavras, os critérios previstos pela Lei das Estatais, promulgada em 2016 e que define regras rígidas para compras, licitações e nomeação de diretores, presidentes e membros do conselho administrativo de estatais, cairiam por terra. O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda julga a constitucionalidade do conjunto de leis.

Além disso, a estatal também propõe a criação de uma reserva de remuneração de capital para “assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, recompras de ações, absorção de prejuízos e, como finalidade remanescente, incorporação ao capital social”. As mudanças serão submetidas a uma assembleia entre os acionistas. Por volta do meio-dia, as ações da Petrobras eram negociadas em queda de 4,5%.

