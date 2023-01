A movimentação atabalhoada de ex-deputado que pleiteava Agricultura

Vem causando incômodo a movimentação do presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), órgão de assessoria técnica à Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), para se manter no cargo. O ex-deputado Nilson Leitão se movimentou para perpetuar-se na presidência do órgão — criando resistência a seu nome na frente. Deputados entendem que a manobra de Leitão envolvia uma intenção de colocar a FPA à sombra e chancelar-se para o cargo de ministro da Agricultura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não deu certo. Pelo contrário: as alterações no estatuto do instituto só provocaram a fúria dos parlamentares, que consideram Leitão “persona non grata”. Segundo esses deputados e senadores, Leitão gabava-se de proximidade com o vice-presidente Geraldo Alckmin para cacifar-se ao posto.

Candidato a deputado pelo PSDB, Nilson Leitão foi derrotado nas urnas, e via a escolha para o Ministério da Agricultura como uma de suas únicas saídas. “O presidente do IPA jamais deve fazer concorrência com os deputados. Essa não é a propositura”, diz um deputado num grupo de WhatsApp. “Quem tem voto são os deputados”, lembra. O movimento causou irritação com o empresário Carlos Augustin, elevado a secretário-executivo do Ministério da Agricultura e um dos principais conselheiros de Lula para assuntos relacionados ao agronegócio. Nilson Leitão sequer compareceu à posse de Carlos Fávaro como chefe da Agricultura.

