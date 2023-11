‘A mensagem de Lula passa falta de confiança’, diz Carlos Hotz

Os mercados abrem à espera de decisões da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. O Ibovespa opera com alta de 1,16% até às 11h, aos 114 mil pontos. O consenso do mercado é pela manutenção dos juros americanos, hoje na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano, e pelo corte de 0,50 ponto percentual, levando a Selic para 12,25% ao ano. Na última sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que dificilmente o governo conseguirá alcançar a meta de zerar o déficit em 2024. A fala gerou desconforto no mercado e também ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, o governo estudo alterar a meta. As falas geram incertezas no mercado, aumentando o risco fiscal, e podem dificultar a tarefa do Banco Central. Na edição desta quarta-feira, 1, do VEJA Mercado, a repórter Luana Zanobia recebe o sócio fundador da A7 Capital, Carlos Hotz.

