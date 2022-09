A marca expressiva atingida pelo Pão de Açúcar no combate à fome

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) — por meio de seu braço social, o Instituto GPA –, atingiu uma marca expressiva no combate à fome. Com seu programa Parceria Contra o Desperdício, a companhia atingiu a marca de mil toneladas de frutas, verduras e legumes doados em seis meses. O montante foi amealhado por mais de 350 unidades do grupo e, posteriormente, repassado a mais de 100 mil famílias por mês, de janeiro a junho, o que representa cerca de 300 mil refeições complementadas. A iniciativa, criada em 1995, conta com o apoio de mais de 360 instituições sociais, com seleção, treinamento e mensuração feitos pela startup Connecting Food.

Segundo ranking da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), feito pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pela organização britânica de resíduos WRAP, o Brasil é o décimo país que mais desperdiça alimentos no dia a dia. A organização estima que o Brasil poderia reduzir a fome em até 30% se evitasse o desperdício desses itens de primeira necessidade para a vida das pessoas. Segundo relatório divulgado pela organização no ano passado, o nível de emissões de gases de efeito estufa associados a alimentos não consumidos varia entre 8% e 10% no mundo.

