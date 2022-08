A máquininha de cartão que viu o lucro disparar 200%

A Cielo, empresa de soluções para pagamentos e conhecida pelas suas máquininhas de cartão, registrou lucro líquido de 635 milhões de reais no segundo trimestre do ano, alta de 252% frente ao igual período de 2021 e bem acima das expectativas do mercado. Os resultados foram impulsionados pelo volume total de pagamentos (TPV, sigla em inglês), que subiu 34% ano a ano. Em outras palavras, as máquininhas da companhia funcionaram a pleno vapor. Os números também foram beneficiados pela venda da Merchant E-Solutions, que rendeu 282 milhões aos cofres da empresa, mas, ainda assim, o lucro recorrente da Cielo subiu 112% na comparação anual.

“Os bons resultados vieram de todos os lados, impulsionados por uma recuperação de participação de mercado com maior rentabilidade”, escreveram os analistas do Itaú BBA. Ao mesmo, a companhia anunciou que Gustavo Sousa, CEO da empresa, deixará o cargo para “novos desafios profissionais”. A Cielo nomeou a vice-presidente comercial de grandes contas Renata Andrade, como presidente interina, mas promete anunciar o novo nome em breve. Por volta das 13h, as ações da companhia disparavam 8,14%, a maior alta do dia no Ibovespa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.