A maior aposta do Itaú BBA no setor de saúde na bolsa de valores

A operadora de saúde Hapvida é a empresa preferida dos analistas do Itaú BBA para o setor de saúde na bolsa de valores. A equipe do banco elegeu o papel como o de maior potencial em razão dos resultados apresentados no segundo trimestre e pelo processo de reestruturação da companhia nos últimos meses. A Hapvida teve um lucro líquido ajustado de 221 milhões de reais no segundo trimestre do ano. Os analistas entendem que a relação entre o preço da ação e o lucro da empresa está descontada e que há um “ponto atraente” de entrada.

A leitura é que estratégia menos agressiva para conquistar novos clientes e o aumento da lucratividade por meio de reajuste de preços e mudanças na rede de provedores de serviços começam a dar resultados. “Olhando para o futuro, a eficiência da Hapvida no controle de custos deve posicionar a empresa como provedora dos produtos mais acessíveis do setor”, escrevem em relatório enviado a clientes. Por volta das 14h, as ações subiam 4%, uma das maiores altas do dia na bolsa de valores.

