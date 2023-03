A jogada “em família” da Hapvida que explode as ações na bolsa

A operadora de saúde Hapvida anunciou uma jogada “em família” que trouxe um respiro aos seus acionistas. Por volta das 13h, as ações da empresa disparavam 16%. No acumulado do ano, contudo, desabam 50%. A empresa anunciou nesta terça-feira, 28, um acordo de Sale&Leaseback de 10 hospitais. Na prática, a Hapvida vendeu os 10 hospitais por 1,25 bilhão de reais e vai alugá-los automaticamente. O negócio é “em família” porque a empresa fechou o negócio com a família Pinheiro, controladora da própria Hapvida. Os hospitais serão alugados a uma taxa de 8,5% ao ano – cerca de 106 milhões de reais ao ano – ajustada pelo IPCA. Além disso, a Hapvida estuda uma nova emissão de ações para levantar cerca de 870 milhões de reais. ” “Saudamos a empresa abordando os riscos relacionados à sua posição de caixa para 2023, que se tornou uma das principais preocupações do mercado sobre a empresa após os resultados decepcionantes”, avaliam os analistas do Goldman Sachs em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter