A iniciativa do governo para o BNDES voltar a financiar obras no exterior

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 27, um projeto de lei que viabiliza a autorização para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, volte a financiar projetos de infraestrutura no exterior. De acordo com um comunicado em que o PT pesa na tinta ideológica, a meta é “retomar e impulsionar a engenharia brasileira, reiniciando o ciclo interrompido com o golpe de 2016, e “deixar para trás os seis anos de desmonte da indústria nacional executado pela Lava Jato”. Como o Radar Econômico antecipou em agosto, a ideia é fortalecer as empreiteiras nacionais, permitindo que novas empresas se consolidem e que as velhas empreiteiras se recuperem. Dentro do banco, a justificativa do projeto envolve trazer segurança jurídica para obras no exterior e fomentar um conjunto de regras como a dos Estados Unidos.