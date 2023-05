A indiferença das bolsas ao caso de racismo contra Vinícius Júnior

VEJA Mercado em vídeo | 22 de maio.

As principais bolsas de valores europeias ignoram o racismo sofrido pelo atleta Vinícius Júnior na Espanha. O jogador do Real Madrid foi alvo da torcida do Valencia durante uma partida válida pela La Liga Santander. O banco, que é o grande patrocinador da competição, se limitou a dizer que repudia veementemente qualquer manifestação de racismo ou preconceito. O patrocínio de 20 milhões de euros por ano é válido até o final desta temporada e foi mantido pelo banco. As ações do Santander na Espanha e da Puma, que fornece a bola oficial da La Liga e está listada na Alemanha, fecharam o dia em alta. A repercussão desse episódio deprimente é o assunto do VEJA Mercado desta segunda-feira, 22.

