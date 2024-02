A harmonia entre Bradesco e BB para tirar a Cielo da bolsa da valores

Após a Cielo anunciar que dois dos maiores bancos do país, o Bradesco e o Banco do Brasil (BB), vão adquirir todas as ações remanescentes da empresa — fechando seu capital — o presidente do bancão privado, Marcelo Noronha, frisou a aposta na sociedade com o concorrente estatal. Noronha negou que haja interesse por parte do Bradesco em comprar a participação do BB e ficar com a empresa de maquininhas só para si. “A gente gosta do sócio. Aparentemente eles gostam da gente”, disse a jornalistas nesta quarta-feira, 7. Noronha foi questionado nos corredores da Cidade de Deus, sede do banco, se realmente conseguiria ter sucesso na parceria com o BB, seu competidor. A todos que perguntam, ele responde em tom otimista. “Vamos poder lidar com uma Cielo fechada estabelecendo metas que são diferentes de uma empresa de capital aberto”, diz.

O executivo também comentou sobre os efeitos da limitação dos juros do rotativo do cartão de crédito, imposta pelo Congresso. “O impacto é negativo, mas ele não é material. Para este ano, não estamos vendo um impacto com o qual não conseguimos lidar”, diz. Noronha afirma que o diálogo com outras instituições financeiras e com o Banco Central para encontrar uma saída segue a todo vapor. O setor bancário teme que, se não for solucionada, a limitação dos juros precise ser compensada com uma redução considerável na oferta de crédito.

