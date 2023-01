A frustração de Ometto com nome nas Minas e Energia

Contrariando a vontade de grandes nomes do empresariado, o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), deve nomear Bruno Eustáquio como número dois da pasta, para o cargo de secretário-executivo, segundo fontes ouvidas pela coluna. Eustáquio, que ocupou a função de secretário adjunto na mesma pasta durante parte do governo de Jair Bolsonaro, era o número dois do Ministério da Infraestrutura até a mudança de governo.

O nome do servidor tem o apoio de Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, que representa grandes consumidores de energia. Entretanto, a escolha de Eustáquio não foi a defendida por ao menos dois empresários de peso. Tratam-se de Carlos Suarez, do setor de gás e um dos fundadores da antiga OAS, e Rubens Ometto, da Cosan, atuante no ramo de açúcar e álcool. Para ambos, Efrain Cruz, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) seria a melhor opção. A disputa pelo posto de número dois do Ministério de Minas e Energia, envolvendo o apoio de Suarez a Cruz, foi antecipada pelo Radar Econômico.

Depois da publicação da nota, a Abrace entrou em contato com o Radar Econômico e encaminhou um posicionamento, reproduzido na integra a seguir: “A Abrace e seu presidente, Paulo Pedrosa, não participam do processo de indicação e escolha dos nomes escolhidos para o MME e nunca foram consultadas ou se manifestaram em nenhum fórum sobre o tema”.

