A explosão da entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira

VEJA Mercado em vídeo | 16 de junho.

Os investidores estrangeiros estão comprando as ações das empresas brasileiras. No acumulado do ano, os aportes na bolsa de valores chegam a quase 14 bilhões de reais. Só que um detalhe impressiona. Desse montante, metade foi contabilizada apenas nas duas primeiras semanas de junho. O feroz apetite dos estrangeiros e a explicação para tanto otimismo são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 16.

