A estratégia de supermercados para ampliar vendas sem passar toda inflação

As redes de supermercado e as fabricantes de alimentos têm adotado uma nova estratégia para evitar repassar toda a inflação aos consumidores: a “shrinkflation”, ou “reduflação”. Basicamente, a prática consiste na diminuição de embalagens na tentativa de não subir tanto os preços. Papéis higiênicos com menos rolos e pacotes com menos bolachas são alguns exemplos. Nos últimos 12 meses, o IPCA de itens de alimentação foi de 16,71%. Para os analistas da Genial Investimentos, o varejo de supermercado deve apresentar um forte crescimento no volume de vendas no segundo trimestre, principalmente as redes de atacarejo, como Atacadão e Assaí, mas as margens ainda devem ser pressionadas, com as empresas investindo fortemente em itens promocionais.

