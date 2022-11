A estratégia da Samsung para ‘estourar’ nas vendas de TVs durante a Copa

Líder no mercado global de televisões, a Samsung preparou-se para crescer acima de 10% as vendas no segundo semestre deste ano, com um empurrãozinho da Copa do Mundo de futebol, que começará a ser disputado no Catar, no próximo domingo, dia 20. Depois de 2014 se consolidar como ‘a copa das TVs de tela grande’ e 2018 ser considerado o mundial da ‘consolidação do 4K’, o foco da indústria este ano será na venda de TVs a partir de 65 polegadas aliada a uma grande experiência visual (com monitores mini led) e de som (com a prevalência do dispositivo de áudio Soundbar).

Com 63 tipos de aparelhos diferentes, a empresa de origem sul-coreana diz ter preparado uma experiência imersiva nos novos modelos levando em consideração também o horário das partidas do mundial deste ano. “Neste momento, a gente está trabalhando muito as telas QLED e Neo QLED, que entregam uma experiência melhor para ambientes claros, lembrando que os jogos serão durante o dia”, diz Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de eletrônicos de consumo da Samsung Brasil, em entrevista ao Radar Econômico. “O mundial de futebol é um evento que muda a curva de venda de TVs no Brasil. Todos os anos em que acontece esse torneio, o mercado cresce dois dígitos”, complementa.

O executivo reconhece que teve de mudar a estratégia para a Black Friday, já que o principal evento promocional para o mercado de eletroeletrônicos será realizado no próximo dia 25, com o torneio em andamento. “Como estamos em um ano atípico, nós fizemos um trabalho com os parceiro de venda para antecipar o planejamento promocional. A tendência é de que a Black Friday para vendas de TVs aconteça neste fim de semana, porque as pessoas conseguem receber o produto em casa a tempo de assistir o primeiro jogo do Brasil na competição”, afirma Assunção. Para a Black Friday, a venda de modelos de televisão considerados “intermediários” deve ter um desconto de até 15%, enquanto que em modelos mais sofisticados (na faixa dos 4 mil reais), esse percentual será acima de 20%.

