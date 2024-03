A empresa que vendeu 8 milhões de ingressos para jogos de futebol em 2023

A ElevenTickets Imply vendeu 8,5 milhões de ingressos de jogos de futebol na plataforma em 2023. No total, a empresa operacionalizou 611 jogos esportivos em 16 campeonatos, com 14 clubes atendidos. Também foram operacionalizados mais de mil eventos culturais e atrações em todo Brasil. A companhia atingiu 24% de participação no mercado da venda de ingressos para jogos da Copa do Brasil e 21% do Campeonato Brasileiro.

A empresa foi responsável por operacionalizar os jogos com os maiores públicos do futebol no Brasil em 2023, casos de Fluminense e Boca Juniors, pela Copa Libertadores, com 69.232 espectadores; Flamengo e Independiente Del Valle, pela Recopa Sul-americana, com 65.739; e Flamengo e Fluminense, pela Copa do Brasil. Todos os jogos aconteceram no Maracanã. A grande final da Copa Libertadores chegou ao total de 31,7 milhões de reais com bilheteria, este o valor mais alto registrado na história do futebol brasileiro.