A empresa que mais sobe na bolsa de 2023 tem uma nova carta na manga

A empresa de educação superior Yduqs, antiga Estácio, detém o título de maior valorização entre as empresas listadas no índice Bovespa. A companhia sobe 7% na manhã desta quarta-feira, 21, e acumula alta de 105% em 2023. Alguns analistas apostam que a Yduqs vai ganhar espaço em segmentos restritos, como o curso de medicina. A empresa ganhou uma nova carta na manga. O Bank of America também passou a recomendar a compra das ações. O otimismo subiu depois que a empresa reportou números surpreendentes no primeiro trimestre. O lucro de 150 milhões de reais foi o dobro do esperado pelo consenso de mercado. “A Yduqs se beneficia de uma tendência positiva dada a qualidade da base de estudantes capturada no ciclo passado com uma menor porcentagem de descontos. Esperamos um impacto positivo disso tanto na provisão para contas duvidosas quanto no capital de giro, que, junto com uma melhoria do ambiente macroeconômico, deve apoiar resultados sólidos e um desempenho ainda maior das ações”, avaliam os analistas do BofA.

