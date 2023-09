A empresa que entrou na mira de dois “bancões” após alta do petróleo

Os bancos Goldman Sachs e BTG Pactual aumentaram suas participações na 3R Petroleum. No caso do BTG, a compra de quase 1 milhão de novas ações da companhia fez o banco alcançar quase 6% de participação na empresa. Já no caso do Goldman, o banco ultrapassou a casa dos 5% pela primeira vez e passou a deter 5,5% dos papéis da 3R. Ambos os movimentos foram reportados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última sexta-feira, 22. Os bancos têm recomendação de compra para as ações da 3R. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo tipo brent atingem as máximas do ano e negociam acima da casa dos 90 dólares por barril.

Siga o Radar Econômico no Twitter