A embaraçada reação do mercado a Rishi Sunak como primeiro-ministro inglês

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak foi o escolhido pelo Partido Conservador para assumir o posto de primeiro-ministro do Reino Unido depois da renúncia de Liz Truss. O economista terá como principal missão justamente reestruturar as contas do país em meio ao forte temor de uma recessão na Europa e nos Estados Unidos em função da escalada dos juros. Sunak venceu a concorrência do ex-premiê Boris Johnson e da ex-ministra de Política Comercial, Penny Mordaunt. Ambos desistiram de pleitear ao cargo por não conseguirem apoios suficientes. Apesar do nome de Rishi Sunak ter sido apontado como o favorito desde o anúncio da renúncia de Truss, a reação dos mercados ao anúncio tem sido confusa. Por volta do meio-dia, o FTSE 100, principal índice acionário de Londres, se firmava em alta de 0,8%, porém a libra esterlina negociava entre perdas e ganhos frente ao dólar americano. A moeda britânica, que chegou a subir 0,5% pela manhã, recuava 0,1%, a 1,128 dólar.

