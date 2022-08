A dor de cabeça comum entre Lula e Bolsonaro

Considerando 185 países com indicadores analisados pelo Banco Mundial, nenhum com renda igual ou inferior a do Brasil possui uma carga tributária tão elevada, com apenas países europeus de maior renda tendo impostos como fatia maior do PIB. É o que aponta um levantamento do Our World in Data, projeto atrelado à Universidade de Oxford, indicando a ineficiência do Estado brasileiro em transformar sua arrecadação em melhora no nível de renda da população. Segundo os dados, o PIB per capita brasileiro era de menos de 15 mil dólares por ano e a arrecadação de impostos representava mais de 34% de toda a produção nacional em 2019. Os países latino-americanos com renda maior que a brasileira, caso do México, Argentina, Chile e Uruguai, possuem tributação menor que a do Brasil, oscilando entre 13% e 31,5% de seus PIBs.

Alvo de inúmeras críticas, o desenho do sistema tributário é tido como um problema a ser resolvido tanto por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto por Jair Bolsonaro (PL), principais candidatos à Presidência. Em encontro com empresários na última terça-feira, 9, Lula afirmou que uma reforma de tributos seria prioritária em seu governo. “Tem que ser logo. Se a gente deixar para amanhã, a gente não faz nada”, disse. Bolsonaro e seus aliados também batem na tecla da reforma, mas o fazem desde a última campanha, tendo a promessa não sido cumprida em mais de três anos de governo.

Siga o Radar Econômico no Twitter