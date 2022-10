A discrepância entre as doações para Tarcísio e Haddad

Atualizado em 21 out 2022, 14h08 - Publicado em 21 out 2022, 14h02

Por Victor Irajá Atualizado em 21 out 2022, 14h08 - Publicado em 21 out 2022, 14h02

Durante o primeiro turno, a campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo enfrentou dificuldade para aplainar apoio financeiro ao pleito. Como noticiou o Radar Econômico, membros da equipe de Tarcísio relatavam preocupação com a penetração do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) — hoje apoiador do candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio dos Bandeirantes — e a dificuldade de angariar recursos de empresários.

O jogo mudou a partir do segundo turno. Impulsionadas desde o resultado nas urnas no início do mês, as doações privadas para o candidato já somam 16,5 milhões de reais, fora os outros 14,9 milhões de reais garantidos pelos partidos que compõem a chapa. Membros da campanha afirmam que a estratégia dos partidos envolveu despejar a maior parte dos recursos apenas no segundo turno, quando Tarcísio consolidou-se como favorito no pleito.

Opositor de Tarcísio, o candidato do PT, Fernando Haddad, tem tido maior dificuldade para angariar recursos por meio de doações privadas e apresenta resultados discrepantes aos do candidato do Republicanos. A campanha de Haddad recebeu apenas 104,8 mil reais em recursos oriundos de fontes privadas.

