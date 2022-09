Campanha de Tarcísio “passa o chapéu” em encontros com empresários

Preocupada com a penetração do governador Rodrigo Garcia (PSDB) entre prefeitos no interior do estado de São Paulo, a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem “passando o chapéu” entre o empresariado durante reuniões privadas e eventos de representantes do setor produtivo para angariar recursos para as eleições. A campanha de Tarcísio aposta nesses recursos privados para consolidar a campanha do ex-ministro de Jair Bolsonaro. O partido já liberou apenas 3,4 milhões de reais dos 5 milhões de reais prometidos para a realização da campanha e vem contando com o apoio do empresariado na disputa com o atual governador por uma vaga no segundo turno contra Fernando Haddad, do PT. Os empresários Rubens Ometto, da Cosan, e Abílio Diniz já doaram 200 mil reais cada um ao candidato.

