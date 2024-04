A curiosa regra entre reuniões na rotina do CEO da RaiaDrogasil

Marcilio Pousada é o presidente da rede de farmácias RD Saúde, antiga RaiaDrogasil, há mais de 10 anos. O executivo liderou a mudança de marca da companhia e a revitalização das unidades mais antigas. A nova aposta da empresa é na oferta de serviços de saúde, como aplicação de vacinas e testes rápidos para doenças. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o CEO revelou que tem o hábito de visitar as unidades da rede diariamente. “Gosto muito de acompanhar bem de perto as transformações das nossas lojas. Hoje mesmo tenho uma reunião fora do escritório e vou passar em uma farmácia no caminho. Não sou nenhum guru da empresa, as decisões são tomadas por todos, mas sempre tive esse hábito de assistir as coisas bem de perto”, afirmou.

Reajuste de medicamentos

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) autorizou um reajuste de 4,5% nos preços dos medicamentos que passou a vigorar na última segunda-feira, 1°. É o menor reajuste desde 2020, em razão de um IPCA menor, que fechou o ano de 2023 em 4,6%. Os analistas do banco Citi afirmam que o aumento mais tímido este ano pode diminuir o crescimento das receitas das redes de farmácias, mas a RD Saúde rechaça essa possibilidade. Pousada afirma que as receitas da companhia devem continuar subindo em ritmo parecido ao de 2023. O executivo disse que a gama de serviços ofertados pela rede e o envelhecimento da população, devem sustentar o faturamento da empresa e afastar a possibilidade de diminuição nas receitas.

