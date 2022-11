A curiosa ligação de Eike Batista com o malaio foragido Jho Low

A Operação Segredo de Midas, engendrada pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar os crimes atribuídos a Eike Batista, encontrou uma ligação, no mínimo, insólita entre o ex-bilionário brasileiro e o empresário malaio foragido Low Taek Jho, mais conhecido como Jho Low. Extratos obtidos pela Justiça apontam transferências entre as offshores Meistershaft, sob posse de Eike, e a Pacific Rim, uma das contas usadas supostamente pelo malaio para transacionar quantias desviadas do fundo soberano do país na década passada. Mais curioso é que Eike e Jho Low nutriam grande simpatia um pelo outro, tanto que o malaio presenteou o brasileiro com uma estátua valiosa, um dragão de vidro com dedicatória gravada, que foi apreendido na operação.

Assim como Eike, Low também ficou marcado por suas extravagâncias. Em 2012, uma festa do malaio em Las Vegas culminou com a cantora Britney Spears simplesmente saindo de um bolo de aniversário para ‘animar’ a cerimônia. Procurado por autoridades internacionais, Low é investigado por ter pago centenas de milhões de dólares em propinas, além de ter usado bilhões de dólares por meio de lavagem de dinheiro no sistema financeiro dos EUA, com a compra de alguns dos imóveis mais caros do mundo, obras de arte cobiçadas e até o financiamento de filmes de Hollywood, como O Lobo de Wall Street, que recebeu cinco indicações ao Oscar de 2014.