A curiosa explicação que faz o dólar voltar a subir e a passar dos R$ 5

VEJA Mercado em vídeo | 30 de maio.

O dólar comercial voltou a ultrapassar a barreira dos 5 reais. A moeda americana chegou a custar 4,88 reais há duas semanas, mas está cotada a 5,05 reais na tarde desta terça-feira, 30. A indefinição a respeito do aumento no teto da dívida dos Estados Unidos é uma das razões que explicam o movimento. Todavia, a melhora nas perspectivas de inflação no Brasil também joga contra o câmbio. A razão pela qual a tendência de queda nos juros alimenta o dólar em relação ao real e o presságio da saída de dólares do Brasil são os assuntos do VEJA Mercado desta terça.

