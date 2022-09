A CPMF estaria de volta em um novo governo Bolsonaro?

O presidente da Confederação Nacional de Serviços (CNS), Luigi Nese, defendeu, em evento do Instituto Unidos Brasil (IUB) — em defesa da desoneração da folha de pagamentos — realizado em São Paulo nesta quinta-feira, 1º, a recriação de um imposto nos moldes da extinta CPMF, como alternativa à arrecadação por meio da folha de pagamento de funcionários, zerando o imposto.

“Uma nova CPMF representaria o fim da sonegação. Não houve nenhum questionamento de sonegação ou questões judiciais nos doze anos em que a CPMF vigorou”, afirmou. Segundo Nese, o valor total da desoneração da folha alcançaria 248 bilhões de reais a preços de 2019, com uma alíquota de contribuição de 0,74%, segundo a proposta da CNS.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não estava presente durante as falas de Nese. Depois de chegar ao evento, Guedes discursou e afirmou que não falaria sobre as propostas do governo antes da eleição. “Vou falar em desoneração antes da eleição? Esquece. Vocês já sabem o que a gente pensa. É uma máquina de destruição em massa de empregos”, afirmou. A primeira proposta de reforma tributária do governo elencava a redução do imposto sobre folha e a criação de um imposto sobre pagamentos.



Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade