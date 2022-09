A corrida dos EUA para gerir aumento de pedidos de vistos por brasileiros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Consequência da demanda reprimida durante o período mais duro da pandemia de Covid-19, o aumento de pedidos de vistos americanos por brasileiros tem se mostrado um desafio para os Estados Unidos. “O tempo de espera não desaparecerá da noite para o dia, mas estamos trabalhando estrategicamente, aumentando recursos e implementando soluções criativas para resolver o problema”, diz a ministra conselheira para assuntos consulares Kimberly Kelly. Dentre as maneiras que o país tem adotado para lidar com a alta demanda, estão a expansão do quadro de funcionários consulares, turnos de trabalho aos fins de semana e flexibilização de regras, como dispensa de entrevistas presenciais e extensão de períodos de elegibilidade.

Em decorrência dessas movimentações, hoje o país norte-americano processa uma quantidade de vistos por mês 20% maior que no período anterior à pandemia. Quanto à taxa de aprovação dos pedidos, não houve flutuações significativas, que permaneceu entre 80% e 85%. Segundo a embaixada americana, ‘recursos significativos’ estão sendo dedicados para diminuir o atual tempo de espera para entrevistas de visto, considerados um desafio global pós-pandemia.

