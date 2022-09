A corrida de empresas por energia solar livre de impostos

Empresas interessadas em consolidar suas próprias fontes de energia solar estão correndo contra o tempo para adquirir a tecnologia. O motivo é o recente Marco Legal da Geração Distribuída, que regula a produção própria de energia. O marco institui uma tarifa, chamada TUSD, sobre a energia solar gerada dessa maneira, porém sistemas que entrarem em funcionamento até sete de janeiro de 2023, um ano após a publicação da lei, ficarão isentos até 2045, ou seja, por 23 anos. Sistemas instalados no primeiro semestre do ano que vem ficarão isentos por oito anos. Após esse ponto, a isenção será de seis anos.

Na esteira da legislação, empresas ligadas ao setor de energia solar têm registrado melhoras significativas em seus resultados. Nos últimos dois meses, a Franquia Sollar Energy, que comercializa a tecnologia, apresentou um aumento de 50% na sua média de projetos em execução. Já a credora Franquia CotaFácil teve um crescimento de 18% em suas linhas de crédito voltadas à sustentabilidade em 2022.

“O Marco Legal da Geração Distribuída vem alavancando as vendas e esperamos que a demanda aumente ainda mais com a proximidade do fim do prazo. Quem fizer a instalação nos próximos quatro meses não só poderá economizar até 90% na conta de energia, mas também ficará isento até 2045 da chamada taxação do sol”, explica o CEO da Sollar Energy, Cleyton Gonçalves.

