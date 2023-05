A consequência da declaração de Tebet e do Copom na Via e no Magalu

VEJA Mercado em vídeo | 9 de maio.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a inflação do último mês de abril será menor do que apontam as estimativas do mercado. Os números oficiais serão divulgados apenas na próxima sexta-feira, 12, mas a “prévia” da ministra foi ouvida pelos gestores e traz consequências importantes na bolsa. As varejistas Magazine Luiza e Via, dona da Casas Bahia, são as que mais sentem a declaração. A ata da última reunião do Copom também traz efeitos na bolsa. A reação do mercado às expectativas de inflação é o assunto do VEJA Mercado desta terça-feira, 9.

