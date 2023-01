A avaliação dos bancos sobre discurso de Haddad em posse na Fazenda

Representante das instituições financeiras, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, saiu do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, animado com o discurso de posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Haddad fez um discurso apontando na direção da sustentabilidade da dívida pública. Essa é uma fala que traz segurança por parte do ministro da Fazenda, considerando que a dinâmica fiscal no Brasil ainda é débil”, disse ele ao Radar Econômico. Sidney se referia à fala de Haddad em relação à diminuição da dívida pública, avaliada pela equipe do novo Ministério da Fazenda em 220 bilhões de reais.

