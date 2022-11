A aproximação de Fernando Haddad com o mercado financeiro

O nome do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, ganhou força nas últimas semanas como o mais cotado para comandar o Ministério da Fazenda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como sinal desse favoritismo, Haddad estará em evento junto a lideranças do mercado financeiro nesta sexta-feira, 25. Ele discursará para mais de 300 pessoas no tradicional “Almoço Anual de Dirigentes de Bancos”, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na Casa Charlô, em São Paulo. Além dele, que representará o governo eleito, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fará uma apresentação sobre a conjuntura econômica.