A aposta da Gulf para se tornar conhecida no Brasil

A rede de postos Gulf vai associar sua marca no circuito do Carnaval. Quer, com a estratégia, exposição máxima de sua marca em um dos eventos mais importantes do Rio e de São Paulo. A estratégia começa com a presença da marca no tradicional Baile da Vogue, em 3 de fevereiro. E o investimento é pesado. A marca levará 30 convidados ao evento que abre o circuito do Carnaval, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A presença da marca no sambódromo também está confirmada. A Gulf estará presente em camarotes do Rio e de São Paulo. A empresa começou recentemente a operar no país, em parceria com a Fit Combustíveis, e vai abrir 200 postos ao longo de 2024, com mais de 700 milhões de reais em investimentos. A previsão é movimentar mais de 20 bilhões de reais no mercado local.