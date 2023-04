A aposta da BN Engenharia para embarcar na construção de usinas solares

Um consórcio formado pelas empresas BN Engenharia e Motrice Soluções em Energia venceu a concorrência para construir dois novos complexos de geração de energia solar para a SPIC Brasil. As novas usinas serão erguidas nos estados do Ceará e do Piauí e os investimentos totalizam 2,2 bilhões de reais. As construções marcam a chegada da BN Engenharia ao setor de energia solar, em alta no Brasil. O volume de financiamento de energia solar disparou 80% em 2022, segundo dados da consultoria Clean Energy Latin America (CELA). O governo federal também anunciou que a geração de energia solar terá isenção fiscal para placas fotovoltaicas em um programa de cerca de 600 milhões de reais em incentivos ao setor. Atualmente, a energia solar responde por cerca de 12% da matriz elétrica brasileira. “Nos consolidamos nos projetos de geração fotovoltaica, mas este é o primeiro passo de um planejamento estratégico que visa atuar nos mercados de obras industriais, aeroportos, estações metroviárias, saneamento, geração eólica e transmissão”, afirma Lucas Guimarães, diretor de novos negócios da BN Engenharia.

