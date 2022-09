A anedota de Meirelles em defesa da reforma da Previdência

Com sua passagem pelo Ministério da Fazenda marcada pela tentativa de realizar uma reforma da Previdência, Henrique Meirelles comentou as longas conversas que teve com parlamentares a fim de angariar apoio à reforma, destacando um caso inusitado. Meirelles aproveitou um seminário em São Paulo nesta semana para contar a história dos bastidores de Brasília. “Uma vez estava discutindo a reforma da previdência em uma reunião com parlamentares, quando um deputado radicalmente contrário ao aumento do tempo de contribuição discordava do que eu dizia. Algumas dessas reuniões duravam quatro, cinco ou até sete horas. Em determinado momento, ele disse que ia se retirar porque tinha que ir à uma festa. Acontece que era a festa de 20 anos da aposentadoria de uma amiga dele. Bom, com isso ele já provou a minha tese sobre o aumento do tempo de contribuição”, conta o ex-ministro, seguido por um coro de risos dos ouvintes.

