A alta de 20% da Braskem e como as eleições podem frustrar acionistas

As ações da Braskem destoaram do clima de pessimismo da bolsa e fecharam em forte alta de 20% depois da gestora americana Apollo apresentar uma nova oferta pela petroquímica que avaliaria a empresa em cerca de 37 bilhões de reais. Fontes próximas às negociações, contudo, rechaçam o otimismo do mercado e enxergam como improvável a conclusão de qualquer negócio antes do segundo turno. A importância do resultado das eleições para os rumos da Braskem e os ventos britânicos que elevaram a aversão ao risco nas bolsas são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 11.

