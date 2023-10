58% das pessoas já foram alvo de golpes em compras online

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Uma pesquisa realizada pelas empresas AllowMe, iCarros Itaú, OLX, Unico, Who e Zoop, com 500 pessoas que compram e vendem online, mostra que 58% pessoas afirmam já terem sofrido uma tentativa de golpe online, sendo 53% dos casos ocorridos recentemente, ou seja, no período de um a seis meses. O levantamento aponta ainda que 41% das pessoas realizam compras todos os meses, enquanto 35% não têm uma frequência específica e compram apenas quando realmente precisam. 69% realizam suas compras em plataformas de compra e venda e 32% em lojas virtuais que agregam diferentes empreendimentos.

Para se protegerem no ambiente online, 68% dos entrevistados afirmam pesquisar a reputação da loja ou do vendedor antes de concluir a compra e 66% dizem preferirem usar as soluções de pagamento das plataformas para terem mais segurança.