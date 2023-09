Pix: menores de 18 anos “bombam” nas movimentações financeiras

O Pix, o sistema instantâneo de transferência e pagamentos criado pelo Banco Central, caiu no gosto dos brasileiros, e tem servido como uma porta para que milhões deles ingressem no sistema financeiro. Do universo de usuários de quase 143 milhões de pessoas físicas no País, pelos dados de julho passado, algo como 71 milhões não tinham antes contas em bancos. O que o mercado vem percebendo é que parte desse novo público é formada por jovens com menos de idade, cujos pais já fizeram pelo menos uma operação com o Pix.

E qual tem sido o comportamento desse jovem na hora de administrar a sua conta? Pelos dados dos bancos digitais, eles demonstram um nível de engajamento até 20% superior ao do público adulto, revelando um interesse espontâneo pela inclusão financeira. No que diz respeito às transações, 74% delas são realizadas por meio do Pix; depois, com 25%, vem o cartão de débito, enquanto apenas 1% envolve saques em dinheiro vivo.

Pelo menos dois outros dados também despertaram a atenção do sistema financeiro. O primeiro deles é que os clientes menores de 18 anos costumam ativar suas contas e fazer o primeiro depósito de forma mais rápida do que os clientes adultos: 85% deles tornando-se ativos nos primeiros 7 dias após a criação da conta, e mais de 90% no primeiro mês. O segundo ponto é que aproximadamente 80% do público de alta renda possui filhos, o que indica uma promissora oportunidade nesse segmento de mercado.

Existem diversas opções no mercado, entre fintechs e bancos tradicionais, que oferecem contas correntes para jovens menores de 18 anos. Abaixo, listamos alguns deles e o que cada um oferece:

Conta C6 Yellow: a conta permite que os pais controlem os gastos dos filhos. Após uma análise, o jovem pode baixar o aplicativo C6 Yellow em seu próprio smartphone, completar o cadastro e personalizar o cartão de débito vinculado à conta, escolhendo o nome a ser impresso no plástico e optando por uma das seis cores disponíveis: amarelo, azul, verde, rosa pink, laranja ou Acqua. Todas as transações efetuadas são comunicadas aos responsáveis por meio de mensagens SMS.

oferece a conta 100% digital e gratuita para quem tem entre 10 e 17 anos de idade. Como tudo que brilha chama a atenção, já começa a ganhar corpo um mercado para fraudes e roubos de dados. Mais uma tarefa que os adultos terão de administrar.