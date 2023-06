CNI recebe diretor-geral da COP28 e discute conferência do clima

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) recebe, em Brasília, nesta quinta-feira, 15, o diretor-geral da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), Majid Al Suwaid. Ele integra a comitiva de autoridades e empresários que participa do Encontro Econômico Brasil-Emirados Árabes Unidos, promovido pela CNI, Câmara de Comércio Árabe Brasileira e Embaixada dos EAU no Brasil.

Al Suwaid falará sobre os preparativos para a conferência climática, que ocorre no final de novembro, em Dubai. Delegações de mais de 190 países são esperadas no evento, numa união de esforços global para acelerar as reduções de emissões de gases de efeito estufa e atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris.

Assim como nos anos anteriores (2021 em Glasgow e 2022 no Egito), a CNI estará na COP28 para apresentar e discutir propostas e soluções para que o Brasil consiga acelerar o processo de descarbonização da economia. Sustentada em quatro pilares – transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal -, a estratégia do setor industrial tem obtido resultados importantes, especialmente em setores que são responsáveis por um grande volume de emissões, como o aço, alumínio, cimento, químico, vidro e papel e celulose.

A abertura do Encontro Econômico Brasil-Emirados Árabes Unidos será feita pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi, pela ministra de Cooperação Internacional, Reem Al Hashemi, e pelo presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, embaixador Osmar Chohfi. Também participam do evento representantes da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e da Apex Brasil, além de empresários do Brasil e Emirados Árabes.

O Brasil sediará a COP-30. A cidade que receberá as delegações do evento será Belém, no Pará.

