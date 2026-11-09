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Inflação preocupa: Focus eleva projeções e investidores aguardam IPCA e CPI dos EUA

IGP-DI desacelera, mas expectativas de inflação e juros mais elevados mantêm cautela; ata do Copom e IPCA estão entre os destaques da semana.

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h26 | Atualizado em 9 nov 2026, 14h16
Economistas ouvidos pelo BC esperam IPCA com alta de 0,81% no fim do mês
O comportamento dos preços ao consumidor segue no radar do mercado, em meio à piora das expectativas de inflação captadas pelo Boletim Focus. (AFP/VEJA)
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Os mercados começam a semana atentos aos indicadores de inflação dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed), e aos indicadores aqui no Brasil, que mexem com a política monetária do Banco Central.

No cenário internacional, a perspectiva de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã também está no radar, após sinais de avanço nos esforços diplomáticos entre os dois países.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, a Ágora Investimentos avalia que a evolução das negociações ajuda a reduzir as preocupações com a oferta global de energia. O petróleo recua diante da perspectiva de menor risco geopolítico: o WTI para dezembro cai em torno de 4%, a 86,86 dólares o barril, enquanto o Brent para janeiro perdia 4,70%, a 93,62 dólares.

As bolsas americanas e os principais índices europeus operam em alta. Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única.

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Nos Estados Unidos, o principal evento da semana será a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro, na terça-feira, seguida pelo índice de preços ao produtor (PPI), na sexta-feira. Os números serão importantes para avaliar a persistência das pressões inflacionárias e recalibrar as apostas sobre a política monetária americana.

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A agenda desta segunda-feira prevê discursos de dirigentes do Federal Reserve, incluindo Michelle Bowman, Austan Goolsbee e Tom Barkin.

A leitura dos indicadores e das manifestações dos dirigentes será importante para identificar se a inflação americana permite avançar no processo de flexibilização monetária ou se exigirá uma postura mais restritiva por parte do banco central.

Focus piora expectativas para inflação e juros

No Brasil, a semana começa com sinais de deterioração das expectativas de médio prazo. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central mostrou que a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2027 subiu de 4,76% para 4,90%. Para 2026, a estimativa permaneceu em 5,22%, enquanto a de 2028 continuou em 4%.

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A revisão veio acompanhada de uma elevação na expectativa para a taxa básica de juros. A projeção para a Selic ao fim de 2026 passou de 13,50% para 13,75%. Para 2027 e 2028, as estimativas foram mantidas em 12,50% e 11%, respectivamente. O movimento reforça a perspectiva de juros elevados por mais tempo, em meio à dificuldade de ancoragem das expectativas inflacionárias.

As projeções para a atividade econômica também perderam força. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) recuou de 1,76% para 1,75% em 2026 e de 1,20% para 1,15% em 2027. Para 2028, permaneceu em 1,80%. No câmbio, a expectativa para o dólar subiu de 5,34 reais para 5,35 reais em 2026 e de 5,40 para 5,45 reais em 2028. Para 2027, ficou em 5,40.

Na avaliação da Ágora, a piora das expectativas inflacionárias pode limitar o apetite dos investidores brasileiros, mesmo diante de um ambiente externo mais favorável. A trajetória fiscal e seus efeitos sobre as expectativas de inflação seguem entre os fatores acompanhados pelo mercado.

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A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para terça-feira, 10, será importante para entender como o Banco Central avalia esse cenário e quais condições considera necessárias para os próximos passos da política monetária.

Na semana passada, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano pela segunda reunião consecutiva. A autoridade monetária destacou que continua acompanhando os efeitos dos desenvolvimentos da política fiscal doméstica sobre a condução dos juros e os preços dos ativos financeiros, reforçando a postura de cautela.

Inflação brasileira também estará no centro das atenções

Antes da divulgação do IPCA de outubro, na quinta-feira, 12, o mercado acompanha os sinais apresentados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getulio Vargas (FGV).

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O indicador subiu 1,15% em outubro, abaixo da alta de 1,59% registrada em setembro. No acumulado do ano, avança 4,91%; em 12 meses, 5,03%.

O movimento foi influenciado pela desaceleração dos preços no atacado e ao consumidor. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou de alta de 1,95% para 1,52%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) recuou de 0,67% para 0,32%. Na contramão, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou de 0,22% para 0,37%.

O IPCA, por sua vez, será determinante para avaliar a evolução dos preços sob a ótica do consumidor e suas implicações para as decisões do Banco Central.

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A agenda doméstica inclui ainda a Pesquisa Mensal de Serviços, na quarta-feira, e os dados de vendas no varejo, na sexta-feira.

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